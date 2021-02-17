العلماء يتفقد جودة الخدمات الصحية في 3 مراكز صحية

تفقد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برفقة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كفاءة العمل في 3 مراكز صحية تابعة للوزارة شملت مركز العوير الصحي بدبي، مركز الطويين بالفجيرة ومركز خت برأس الخيمة، وذلك في إطار جولاتهما الدورية على المنشآت الصحية للوقوف على المستوى الحالي للخدمات المقدمة ومعاينة أداء الكادر الطبي في الميدان، ومتابعة حثيثة لكفاءة الأداء وتقديم لقاح كوفيد-19 وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق المعايير العالمية.

توجيهات القيادة

وأكد الدكتور العلماء أن توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتحصين المجتمع باعتبارها أولوية وطنية تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة متميزة، بما يعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، وقدرات دولة الإمارات على حماية صحة المجتمع وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي، مشيراً إلى أن الخطط الاستباقية لضمان استمرارية الأعمال وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة، أسهمت في تعزيز الجاهزية وتطوير أدوات وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

كفاءة الأداء

وجال الدكتور العلماء والدكتور السركال على الأقسام المختلفة في مركز العوير الصحي بدبي، واطلعا على الأداء والخطة التشغيلية مع الإدارة والكوادر الصحية واستمعا لآرائهم حول العمل في المركز واحتياجاته وتطلعاتهم للمستقبل، ووجه الوكيل بمواصلة العمل وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة وتوفير فحوص ولقاحات كوفيد-19 وإجراء صيانة لمرافق المركز وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيداً بالجهود المبذولة من الفريق العامل بجميع تخصصاته ومهماته في المركز الصحي.

كما أوصى بعد تفقده مركز الطويين في الفجيرة ومركز خت في رأس الخيمة بتحديث المخزون الدوائي وتطوير خدمات الصيدلة بما يواكب احتياجات أفراد المجتمع، وشكر العلماء والسركال الجهود التي قدمها المركزان منذ بدء كوفيد-19 من ناحية توفير خدمات الفحوص وتقديم اللقاح لسكان المنطقة بشكل منظم منعاً للتزاحم بين المراجعين مع تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، كما شكرا أداء الطاقم الطبي والإداري في المراكز الصحية وأكدا ضرورة بذل المزيد من الجهــود لتلبية احتياجات المرضى، مؤكدين أن الوزارة لديها برامج وخطط متقدمة لرصد احتياجات المراكز الصحية وتوفير المتطلبات اللازمة.