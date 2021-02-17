سيمونا هاليب تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

تترقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 مشاركة نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب للمرة الثامنة، والتي تستعد للدفاع عن لقبها في البطولة التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات الرياضية شهرة على أجندة بطولات الجولة العالمية وتنطلق بتاريخ 7 مارس على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

واتسمت مواجهتها في الموسم الماضي أمام الكازاخية الينا ريباكينا بالحماسة والتشويق محققة فوزاً ساحقاً عليها، لتكون واحدة من أكثر المواجهات صعوبة في تاريخ دولية دبي لتنس السيدات، وللمرة الثالثة في أربع مباريات تحتاج هاليب، مصنفة البطولة الأولى، إلى مجموعة ثالثة لكسر التعادل قبل أن تحسم المواجهة لصالحها بفارق نقطة واحدة، وهذا ما حصل معها في مباراتها الافتتاحية مع أُنس جابر، وكذلك مع أرينا سابالينكا وأخيراً مع ريباكينا. وحصل في المواجهة النهائية تبادل طويل للكرات أرهق اللاعبتين على حد سواء، ولم تحسم النتيجة إلا مع الكرة الأخيرة.

ولا شك في أن جائحة كوفيد-19 قد نجم عنها عدد من التحديات والصعوبات التي واجهتها نجمة التنس الرومانية والتي أثرت في جدول مبارياتها بعد إلغاء العديد من البطولات، إلا أن هاليب تمثّلت بالمرونة من خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة ووصولها إلى دوري نصف النهائي وفوزها بلقبها الثاني في دبي.

وكانت هاليب قد تصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في مدينة براغ التشيكية بعد تغلبها على غاربين موجوروزا في دوري نصف النهائي لبطولة روما، مستفيدة من خروج كارولينا بليسكوفا من البطولة، ليكون بذلك أول لقب لها بعد وصولها إلى الدوري النهائيات في عدة بطولات خلال موسمي 2017 و2018.

ومنذ أن وصلت لأول مرة إلى ترتيب أفضل عشر لاعبات في العام 2014، واصلت هاليب مسيرتها العملية محققة مراكز الصدارة الأولى لخمس مواسم متتالية والذي يعد ثاني أطول إنجاز محقق في تاريخ التنس بعد الألمانية ستفيني جراف التي حققت 11 فوزاً متتالياً خلال الفترة 1986-1996.

وتحمل هاليب 22 لقباً بما فيها بطولة فرنسا المفتوحة 2018، وبطولة ويمبلدون 2019، كما وصلت إلى الدوري النهائي في 17 بطولة أخرى من بينها بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة.

وتطمح هاليب بأن تكون أول لاعبة تفوز ببطولة سوق دبي الحرة للتنس ثلاثة مرات، ليضاف إلى سجل انتصاراتها المتتالية لنفس البطولة، حيث فازت ببطولة «جاستن هينين» أربع مرات وثلاثة ألقاب في بطولة «فينوس ويليامز».

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: «تعد سيمونا هاليب واحدة من أفضل النجوم والمتنافسات في رياضة التنس إذ تحظى بشعبية كبيرة من الجماهير، ونرحب بعودتها مجدداً إلى دبي. وسيكون أمام هاليب مجموعة من المنافسات الاستثنائية والحاسمة في البطولة التي تضم تقريباً جميع اللاعبات المصنفات ضمن قائمة العشرين، ونتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها للحفاظ على لقبها بالبطولة».

وتبدأ منافسات البطولة مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، والتي تنطلق خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس، تليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.