شكرا لقرائتكم خبر عن أول ولادة في فرنسا لطفل من أم خضعت لزرع رحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

شهدت فرنسا أول ولادة لطفل من أم خضعت لعملية زرع رحم، على ما أعلن مستشفى في ضاحية باريس الأربعاء.

وقال رئيس قسم الطب النسائي والتوليد في مستشفى «فوش» في منطقة سورين بضاحية باريس البروفيسور جان مارك أيوبي في تصريح صحفي: إن «الأم وطفلها بصحة جيدة».

وكانت الأم ديبورا البالغة 36 عاماً قد خضعت في مارس/آذار 2019 لأول عملية زرع رحم في فرنسا أجراها الفريق الطبي عينه في مستشفى فوش، بالاستعانة برحم واهبة حية هي والدتها التي كانت حينها في سن 57 عاماً.

وتعاني هذه المريضة المولودة بلا رحم متلازمة «روكيتانسكي» التي تصيب امرأة من كل 4500 عند الولادة.

وتبعث هذه الولادة أملاً لدى المريضات المولودات بلا رحم أو اللواتي خضعن لاستئصال الرحم، كما أنها تشكل بديلاً تجريبياً لعمليات الحمل البديل (تأجير الرحم) الممنوعة في فرنسا، أو للتبني.

وحصلت أول ولادة في العالم إثر عملية زرع رحم في السويد سنة 2014، بعد عام من الجراحة، وقد جرى الإعلان عن ذلك في مجلة «ذي لانست» من جانب فريق البروفيسور ماتس برانستروم في جامعة جوتنبرغ. وكانت الواهبة الحية في سن 61 عاماً.