شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان يؤكد أهمية التعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر وباكستان تواجهان الفكر المتطرف، مشيرًا إلى وجود طرح مغلوط للدين الإسلامى ما ينشر التطرف، لكن مصر وباكستان لهما دور بارز فى مكافحة التطرف، خاصة الدور البارز الذى يلعبه الأزهر الشريف ودوره خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال وزير خارجية باكستان محمود قريشى، إن بلاده فقدت ٨٣ ألف ضحية بسبب الإرهاب فى بلادنا، مؤكدا أهمية القضاء على الإرهاب والتطرف بتقديم التضحيات وهزيمة الإرهاب لتطهير بلادنا، وهو ما تتجه له مصر أيضًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمكنهم الاستفادة بقدراتهم لتعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والتعصب.