شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين: المرشح لانتخابات التجديد النصفى سيتعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أنها اجتمعت ،اليوم الأربعاء، بمقر النقابة برئاسة خالد ميري وكيل النقابة ، وقررت اللجنة تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، مضيفة أنها ستتلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

تبدأ نقابة الصحفيين، غدا الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.