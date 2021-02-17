إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر

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أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها أوقفت 231 مهربًا في عمليات متفرقة، وصودر منهم 28 مركبة و 81 مولدًا كهربائيًا و 46 مطرقة ضغط و 24 طن من خليط خام الذهب والحجارة، إلى جانب مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 12 بندقية صيد ومسدس.

وأوضح أن حرس الحدود البحري أوقف 161 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة، بينهم 10 مهاجرين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وسط البحر، وهم يستعدون للاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.