اخبار العالم

تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيارة مفخخة وهي في طريقها إلى المملكة بعد إرسالها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب ما ذكره التلفزيون السعودي، فإن قوات التحالف دمرت الطائرة المسيرة في الأجواء اليمنية قبل وصولها إلى المملكة.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا