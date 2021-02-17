تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيارة مفخخة وهي في طريقها إلى المملكة بعد إرسالها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب ما ذكره التلفزيون السعودي، فإن قوات التحالف دمرت الطائرة المسيرة في الأجواء اليمنية قبل وصولها إلى المملكة.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.