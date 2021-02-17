روشتة أممية لليبيا في ذكرى الثورة.. المصالحة وتوحيد المؤسسات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ضرورة الالتزام بمقررات ملتقى جنيف ومخرجات برلين، وإعطاء أولوية للمصالحة وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الذي رافقه لينا القدوة المساعد الخاص وايمانويلا روس مسؤول القسم السياسي بالبعثة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" غير الشرعية، فايز السراج الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة الليبية طرابلس.



تقدم في المسارات

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن كوبيش هنأ الليبيين على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.

كما هنأ المبعوث الأممي الليبيين، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من أجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجه الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، عدة رسائل لحكومة الوفاق غير الشرعية، أكد خلالها ضرورة الامتثال التام للانتقال السلس للسلطة، وتنفيذ اتفاق جنيف ووقف إطلاق النار.

وباشر المبعوث الأممي، في 8 فبراير/شباط الجاري، مهامه بشكل رسمي في ليبيا، بعد قرابة شهر من موافقة مجلس الأمن على تعيينه في المنصب.

رسائل أممية

المبعوث الأممي حمل في جعبته عدة رسائل وجهها لحكومة السراج، خلال لقائه رفقة الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومنسقة الشؤون الإنسانية لليبيا، جورجيت غانيون، وزير خارجية حكومة "الوفاق" محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضو المجلس عبدالسلام كاجمان.

وأكد المبعوث الأممي ضرورة المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي تقودها البعثة الأممية في ضوء نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف قبل أسبوعين، على رأسها الانتقال السلس للسلطة.

وجدد كوبيش التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والوحدة، لا سيما من خلال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأشار إلى دعم الأمم المتحدة المستمر لليبيا على الصعيدين الإنساني والإنمائي، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الليبي، بسبب خطر انتشار جائحة كوفيد -19.