تغريم نافالني 10600 يورو بتهمة التشهير

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موسكو: طلبت النيابة العامة الروسية الثلاثاء غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو) بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يحاكم بتهمة التشهير بحق محارب سابق، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس حضرت جلسة المحاكمة.

وبما أن المتهم كان يخضع لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، فان النيابة طلبت ايضا أن يقضي المعارض هذه العقوبة. وكانت محكمة أخرى حولت هذه العقوبة الى سجن مع النفاذ.