الجيش في بورما يوجه تهمة ثانية للزعيمة أونغ سان سو تشي

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رانغون: وجّه النظام العسكري في بورما تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، وهذه المرة بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد، وفق ما أفاد محاميها.

وقال المحامي خين ماونغ زاو لوكالة فرانس برس إن "أونغ سان سو تشي اتهمت بارتكاب (انتهاك) إضافي... بموجب قانون ادارة الكوارث الطبيعية"، علما أن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991، متّهمة باستيراد أجهزة اتّصالات لا سلكيّة بشكل غير قانوني.