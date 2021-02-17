زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات يضرب عاصمة فانواتو

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بورت فيلا: ضرب زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات الثلاثاء مدينة بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين لم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.

وقال المعهد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بُعد 90 كلم غرب العاصمة بورت فيلا، علماً بأنّه كان قد أفاد في بادئ الأمر بأنّ قوة الزلزال بلغت 6,7 درجات قبل أن يعود ويخفّضها.

وقال الصحافي المحلّي دان ماكغاري في تغريدة على تويتر "يا إلهي، لم أشعر بمثل هذا الأمر منذ سنوات. قلبي لا يزال يرتجف".