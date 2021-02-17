شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الوفد ببنى سويف: نؤيد شرعية "أبو شقة".. وندعو للتكاتف للحفاظ على بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العامة لحزب الوفد فى بني سويف برئاسة الدكتور عمر عبد الجواد عضو الهيئة العليا، على أهمية التكاتف والترابط من أجل الحفاظ على كيان بيت الأمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور النائبة سهام بشاى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ومحمد عبد العزيز سكرتير عام اللجنة، وأحمد محمد إبراهيم رئيس لجنة شباب الوفد فى بنى سويف.

وأكدت اللجنة العامة لحزب الوفد فى بنى سويف، أن بعض وضوح الرؤية كاملة، وحرصًا على كيان بيت الأمة، الذى تخطى بتاريخه 100 عام من العراقة والشموخ، داعمًا للدولة المصرية التى تشهد طفرة اقتصادية واجتماعية كبيرة، فإن اللجنة فى اجتماعها ترى ضرورة ووجوب دعم احترام شرعية رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة ووكيل أول مجلس الشيوخ.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف كيان بيت الأمة، فالوفد باقٍ والأشخاص زائلون، حتى يظل الوفد شامخًا مساندًا قوية للدولة المصرية ومؤسساتها، داعمًا للمواطن المصرى.