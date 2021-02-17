شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ غدا تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نقابة الصحفيين، غدا الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام، على أن ينتهى باب التقديم الاثنين المقبل، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الاثنين، حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف على العملية الانتخابية.