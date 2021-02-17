"الوطنية للصحافة" تنظم دورة تدريبة لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين

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القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، دورة تدريبية لأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك على مدار 3 أيام، من الأحد الموافق 21 فبراير حتى الثلاثاء 23 فبراير.

تأتي هذه الدورة بعد اجتماع "الشوربجي" مع ممثلين من أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، حيث أشادوا بالدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة ودورها الملحوظ في تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمؤسسات، وأعربوا عن رغبتهم في تنظيم دورة تدريبية لهم لتعريفهم بدور الجمعية العمومية والاختصاصات المنوطة بها طبقاً لأحكام القانون رقم 179 لسنة 2018 ، وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية لمساعدتهم على ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة المؤسسات الصحفية.

ومن جانبه، أكد الشوربجي أن دور الجمعيات العمومية سيكون مهم ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، وأنه لن يكون هناك أي مجال للتراخي أو التساهل.

يذكر أن الهيئة تهتم اهتماماً كبيراً بالتدريب، حيث نظمت حتى الأن ما يزيد عن 45 دورة تدريبية للصحفيين والإداريين والعمال.



