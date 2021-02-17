الكلاسيكو.. قمّة مثيرة بين الجيش والرجاء في البطولة الاحترافية

جدة - عبدالحي حسين - يرحل فريق الرجاء البيضاوي لمواجهة مستضيفه الجيش الملكي، اليوم الأربعاء، في ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن مؤجل الجولة الـ6 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويأمل فريق الرجاء في العودة بنتيجة إيجابية، وتحقيق الانتصار، من أجل استعادة الصدارة من غريمه الوداد، الذي تمكن من الفوز على الفتح الرباطي، وتصدر الدوري الاحترافي.

الجيش الملكي بقيادة مدربه الجديد البلجيكي، فاندنبروك، الذي خلف عبد الرحيم طاليب، يسعى بقوة إلى تحقيق الفوز في الكلاسيكو، وانتزاع النقاط الثلاث.

ووفق الأرقام، فإن الفريقين تواجها في 122 مباراة، ويتمثل أكبر انتصار للجيش الملكي في خمسة أهداف نظيفة، بينما أكبر فوز لنادي العاصمة الاقتصادية هو ثلاثة أهداف لهدف واحد، فيما تاريخ المواجهات تيرجح كفة “النسور الخضر”، إذ انتصروا في 40 لقاء، مُقابل فوز الجيش في 33 مباراة، بينما تعادل في 49 مناسبة.

يذكر أن فريق الوداد الرياضي تمكن من خطف صدارة الدوري المغربي بتحقيق فوز غال على ضيفه الفتح الرباطي بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة للمسابقة.