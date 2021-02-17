الأغاني المشتركة موضة 2021.. تعاون مرتقب بين الفنانين في الساحة الغنائية المغربية

جدة - عبدالحي حسين - يرتقب أن تشهد الساحة الفنية في الفترة المقبلة، تعاونا بين الفنانين، لإصدار أعمال مشتركة على شكل “ديو” أو “تريو”.

وينتظر جمهور مختلف الأصناف الغنائية، تعاونات مرتقبة، من بينها “ديو”، أعلنت عليه سعيدة شرف، سيكون بمشاركة مغني الراب “طوطو”.

وظهر المغني أمينوكس، في مقاطع فيديو مع مغني الراب “دون بيغ” داخل استوديو هذا الأخير، تحضيرا لعمل مشترك.

ومن بين الأعمال المرتقب صدورها، خلال السنة الجارية، ديو يجمع نجم الراي الجزائري فضيل مع مغني الراب” ديزي دروس”.

وتجمع بين الأعمال المرتقبة السابق ذكرها تيمة المزج بين الراب، وأنواع موسيقية مختلفة، وهو التوجه نفسه، الذي ساد في السنة الماضية، بأعمال حققت نجاحات كبيرة، منها ديو البيغ مع إيهاب أمير، وآخر مع سلمى رشيد، وديو إيهاب مع “السبعتون”، وآخرها ديو هندي زهرة، و” أنكوني”.

وبعيدا عن الراب يرتقب أن يصدر “تريو” يجمع بين الفنانين سعد لمجرد، وريدوان، التونسي صابر الرباعي، وذلك بعد نجاح “ديو” سعد، وزهير بهاوي، الصادر بعنوان “الوجه الثاني”.