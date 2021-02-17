حرب الطرق.. انقلاب سيارة ينهي حياة شخصين ويرسل آخرين إلى المستعجلات – صور

جدة - عبدالحي حسين - لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع من فوق قنطرة واد نفيس بمركز لالة تكركوست بإقليم الحوز.

وحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، وحسب مصادر محلية، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع شابين في العشرينيات من عمرهما في بعد انقلاب سيارة ، حيث عجل نزيف حاد بوفاتهم في عين المكان، فيما نقل شخصين آخران في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 19 شخصا فيما أصيب 1904 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1425 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 فبراير 2021.