العالم يتخطى عتبة 110 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود اليوم الأربعاء، إلى حوالي 110 ملايين إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,430,907، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 110 ملايين 75 ألف شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 84,905,308 مليونا؛ بنسبة تجازوت 77 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 25 مليون شخص بنسبة بلغت 22 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 96,963 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 2,430,907 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.2 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 342,516 ألف إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 28,381,220 مليون إصابة، و500 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 10,937,106 مليون إصابة.