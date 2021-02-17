أصغر معتقل في “حراك الريف” مضرب عن الطعام لأزيد من عشرة أيام ومحام: وضعيته الصحية متدهورة

جدة - عبدالحي حسين - ذكر المحامي خالد أمعز، يوم أمس الثلاثاء، أن المعتقل على خلفية “حراك الريف”، محمود بوهنوش، مضرب عن الطعام، مشددا على أن “حالته الصحية” في غاية “التدهور” بعد يومه الرابع عشر من الإضراب.

ولفت المحامي الانتباه إلى أنه، كان يوم أمس في زيارة لسجن الناظور، رفقة المحامي مبارك بويريك، مشيرا إلى أن محمود بوهنوش تعرّض لمعاملة “حاطة بالكرامة” .

وأوضح المتحدث نفسه، أنه على الرغم “من محاولاتنا، التي وصلت حد التوسل إلى محمود من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام، ظل مصرا على موقفه، مؤكدا أنه “صار لا يثق مطلقا في وعود مدير المؤسسة السجنية”.

وأورد المحامي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بوهنوش “يوجد منذ البارحة في غرفة لمصحة السجن أشبه بالكاشو”.

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون، قالت، في بلاغ لها، إنه “على عكس الادعاءات الكاذبة الصادرة عن أب أحد السجينين (أحمد الزفزافي)، فإن السجين (م.ب) المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2، غير مضرب عن الطعام ويتناول وجباته الغذائية بانتظام كما أنظروف اعتقاله جيدة”.