“حمزة مون بيبي” يظهر من جديد ويتوعد سعيدة شرف

جدة - عبدالحي حسين - خلق حساب “حمزة مون بيبي”، ليلة أمس الثلاثاء الجدل من جديد، على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بالعودة لنشاطه المعتاد، والذي تولدت على إثره قضية “حمزة مون بيبي” في محاكم مراكش.

وعاد الحساب إلى مشاركة منشورات تعلن عودته، كما توعد ب”فضح” الفنانة سعيدة شرف مهاجما إياها من جديد.

وكانت الفنانة سعيدة شرف، قد قدمت شكاية في حق الحساب سابقا، إلى جانب شكايات من أطراف أخرى متضررة، ما حرك متابعة اليوتوبر سكينة كلامور، والفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش.

هذا وأدانت محكمة الاستئناف دنيا باطمة بسنة حبسا، ومثلها لشقيقتها ابتسام، ولمصممة الأزياء عائشة عياش، فيما أدينت كلامور بسنتين حبسا.