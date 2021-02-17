مؤسس أمازون يعود لصدارة قائمة أغنياء العالم ب191 مليار دولار

جدة - عبدالحي حسين - تصدّر مؤسس “أمازون”، جيف بيزوس، مرة أخرى، قائمة أغنى شخص في العالم، متقدما على رئيس شركتي “سبيس إكس” و”تيسلا”، إيلون ماسك، الذي احتل المركز الأول لأكثر من شهر.

ووفقا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوكالة، تبلغ ثروة بيزوس 191 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة ماسك 190 مليار دولار.

وهكذا، استعاد بيزوس المركز الأول الذي شغله من عام 2017 إلى 7 يناير 2021، عندما تجاوزه ماسك.

وجاء في المركز الثالث مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس بثروة تبلغ 137 مليار دولار، والرابع كان رئيس “لويس فويتون مويت هينيسي”، برنارد أرنو (116 مليار دولار). وحل خامسا مؤسس “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، لديه 104 مليارات.