“أوم” تقدم حفلا افتراضيا

جدة - عبدالحي حسين - تقدم الفنانة المغربية أوم، حفلا افتراضي، اليوم الأربعاء، من تنظيم المجمع الثقافي بأبو ظبي بالإمارات.

وأعلنت المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن الحفل الافتراضي في منشور جاء فيه:” استمتعوا بأداء رائع للمغنية أوم عبر الإنترنت يوم الأربعاء 24 فبراير عبر قنواتنا على يوتيوب وفيسبوك.”

وتملك أوم، قاعدة جماهيرية وفية لأغانيها، فرغم غيابها عن أضواء الإعلام، إلا أنها حققت السنة الماضية 3.9 مليون مرة على استماع سبوتيفاي فقط، حققتها أغاني أوم

ونظم المجمع الثقافي بأبوظبي مجموعة من الحفلات والعروض الأدائية الفنية المباشرة عن منصاتها الإلكترونية، ومنها حفل لفرقة “دام”، ومحمد عساف.