الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

اعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والذي ستوزع كميات منه عن طريق آلية "كوفاكس" التي تقودها المنظمة لصالح الدول الأكثر فقرا.



واشارت المنظمة في بيان لها، الى انها أدرجت نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد فيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحين ليتم طرحهما عالمياً من خلال (آلية) كوفاكس..موضحة ان الهدف من هذا اللقاح في الوقت الحالي هو الحد من خطورة الوباء وتقليل معدل الوفيات الناجمة عنه، بعدما أودى منذ أكثر من عام بحياة 2,4 مليون شخص.

واوضحت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مجال الوصول إلى الأدوية الدكتورة ماريانجيلا سيماو، ان البلدان التي لم تحصل على اللقاحات حتى الآن ستتمكن أخيراً من البدء في تلقيح العاملين الصحيين لديها والسكان المعرضين للخطر، ما يسهم في تحقيق هدف آلية كوفاكس المتمثل في التوزيع العادل للقاحات.

ويسمح الترخيص الطارئ للدول التي لا تملك الوسائل اللازمة لتحدد بنفسها مدى فاعلية وسلامة علاج ما، بالوصول سريعاً إلى العلاجات المتاحة، ويتيح لآلية كوفاكس التي وضعت لضمان وصول عادل للقاح، أن تبدأ توزيع المنتج المعني.

ويعتبر لقاح أسترازينيكا أقل تكلفة وأسهل توزيعاً من بعض اللقاحات المنافسة، بما فيها لقاح (فايزر-بايونتيك)، الذي أدرج للاستخدام في الطوارئ من قبل المنظمة أواخر ديسمبر من العام المنصرم.

وتنتج الجرعات المخصصة "لكوفاكس" في معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" وفي كوريا الجنوبية ويتعلق هذا الترخيص الطارئ بنسختين من اللقاح.