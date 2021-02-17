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روسيا تسجل 12828 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 12828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 467 حالة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس اربعة ملايين و112151 إصابة منها 81446 حالة وفاة و388123 حالة نشطة وثلاثة ملايين و642582 حالة شفاء.

 

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1282 حالة، أي أدنى حصيلة منذ 24 سبتمبر) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1103 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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