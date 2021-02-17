روسيا تسجل 12828 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 12828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 467 حالة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس اربعة ملايين و112151 إصابة منها 81446 حالة وفاة و388123 حالة نشطة وثلاثة ملايين و642582 حالة شفاء.



وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1282 حالة، أي أدنى حصيلة منذ 24 سبتمبر) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1103 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.