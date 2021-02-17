الخارجية الأمريكية: على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

حثت الولايات المتحدة الحوثيين على وقف تقدمهم نحو مأرب ووضع حد لكافة العمليات العسكرية والانتقال إلى المفاوضات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان رسمي : "يمثل هجوم الحوثيين على مأرب عملا لا ينم عن الالتزام بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلى بها الشعب اليمني. ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى مليون يمني قد لجؤوا إلى مأرب منذ بداية الحرب هربا من عنف الحوثيين. وتخضع مأرب لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن. لن يؤدي هذا الهجوم إلا إلى زيادة عدد النازحين داخليا وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعد أصلا موطن أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وأضاف :" ينبغي على الحوثيين وقف كافة عمليات التقدم العسكري والامتناع عن الأعمال الأخرى القاتلة والمزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات عابرة الحدود باتجاه المملكة العربية السعودية، إذا كانوا جادين في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي. كما عليهم الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والانخراط بجدية في الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ. لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع، فلا حل عسكري له".