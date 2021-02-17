شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفض رسوم اختبارات كورونا للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين عن تحديث إجراءات فحص الدخول إلى البحرين عبر منافذها إلى جانب خفض تكلفة إجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا (PCR) لجميع القادمين إلى البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه قد تقرر استمرار إجراء فحص عند الوصول على كافة المسافرين القادمين عبر منافذ البحرين بالإضافة إلى إجراء فحص مختبري ثاني لكل القادمين للبحرين عبر منافذها بعد 5 أيام من تاريخ الوصول، حيث بإمكانهم حجز الفحص عن طريق تطبيق مجتمع واعي، وفحص ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ الوصول، معلناً عن خفض رسم الفحص لتصبح الكلفة الإجمالية للفحوصات الثلاثة 36 ديناراً.