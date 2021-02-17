شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتعافى .. تراجع إصابات كورونا للأسبوع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة عالميا بكوفيد 19 للأسبوع الخامس على التوالي حيث تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن 2،6 ملايين إصابة، بانخفاض 16 % عن الأسبوع الذي سبقه.

كما انخفضت أعداد الوفيات المبلغ عنها بنسبة 10% وبلغت 81 ألف حالة الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع العدد التراكمي عالميا إلى 108،2 ملايين إصابة ، وأكثر من 2،3 ملايين حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم إن سبب هذا الانخفاض رغم وجود المتحورات ، يرجع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية ، داعيا إلى مواصلة تطبيقها للسيطرة على الجائحة .