الاستخبارات العسكرية تستولي على عبوات ناسفة 'محلية الصنع' في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، من الاستيلاء على عبوات ناسفة في محافظة نينوى.



وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٤٣ من الاستيلاء على ٢ عبوة ناسفة قمعية محلية الصنع وخزان وقود في جزيرة الحضر في الخود الفاصلة بين قيادتي غرب نينوى وصلاح الدين".



واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة".