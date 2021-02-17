الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في الرمادي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين في الرمادي.



المديرية قالت في بيان تلقته الخليج 365، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي الانبار".



واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".