اياد علاوي يكشف تفاصيل اجتماعه مع نواب المناطق الغربية وقادتها الميدانيين

بغداد - ياسين صفوان - شدد ئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الاربعاء، على ضرورة ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة.

علاوي قال في بيان تلقته الخليج 365، انه "في لقاء ضم مجموعة من نواب المناطق الغربية وقادتها الميدانيين، ناقشنا ما الت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد".



وبحسب البيان، اكد الحاضرون التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي والالتئام مع اهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية"، مشددين على ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة".