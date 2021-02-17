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الكعبي يعزي بوفاة النائب ارام ناجي

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بغداد - ياسين صفوان - قدم النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، التعازي بوفاة المتحدث بإسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي ارام ناجي بالاتي.
الكعبي قال في بيان تلقته الخليج 365، انه "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة تلقينا نبأ وفاة النائب الخلوق ارام ناجي بالاتي اثر مضاعفات اصابته بفايروس اللعين، ونرضى بقضاء الله وقدره".

واضاف: "نشاطر شعبنا الكردي وذويه ومحبيه ألمهم وحزنهم بهذا المصاب الجلل، ونتقدم اليهم بتعازينا الحارة".


وتابع الكعبي: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الراحل بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن ينزل عليهم السكينة وحسن العزاء، وإنا لله و إنا إليه راجعون".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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