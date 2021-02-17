مصادر: السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور حول أزمة الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا، السفير جمال الشيخ؛ لإجراء مشاورات حول تطورات أزمة الحدود، وفق مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن الوزارة استدعت السفير للتشاور حول تداعيات أزمة الحدود مع إثيوبيا .

ونشبت التوترات بين الجانبين عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.

وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين، لتأتي مبادرة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أملا في كسر هذا الجمود.

وانخرطت كل من الخرطوم وأديس أبابا في حراك دبلوماسي مكثف مع دول الإقليم، للتعريف بمواقفهما من الخلاف الحدودي الذي تخللته اشتباكات دامية.