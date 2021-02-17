العراق يكشف مصير زيارة بابا الفاتيكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية العراقية، الأربعاء، أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قائمة في موعدها.

جاء ذلك بعد تداول وسائل إعلامية خبرا يتعلق بتأجيل زيارة البابا إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، إن "زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق قائمة في موعدها وستكون تاريخية".



بدوره، أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم، نزار الخير الله، أن زيارة البابا فرانسيس ستكون بطائرة وحماية عراقية، مشيرا إلى إلقاء البابا خطبة من مدينة "اور" التاريخية مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخير الله قوله إن "زيارة البابا ستكون تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق والمسيحيين في البلاد".

وأضاف أن "زيارة البابا إلى النجف ستكون تاريخية "، مؤكدا أن "الزيارة لها بعد ديني ذو قيمة".

وأشار إلى أن "هناك تواصلا مع النجف وذي قار ونينوى والإقليم بشأن زيارة البابا وشكلنا لجانا تحضيرية".

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البابا فرنسيس أنه سيزور العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس/آذار المقبل، في أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور وباء كورونا والأولى التي يقوم بها بابا للعراق.

والخميس الماضي، وصل إلى محافظة النجف وفد من دولة الفاتيكان تمهيداً لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة.