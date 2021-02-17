جنوب السودان تعود للأسرة الدولية بعد دفع هذا المبلغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان أنها قامت بسداد متأخراتها من رسوم العضوية في الأمم المتحدة والتي تقدر بحوالي 22 ألف دولار أمريكي.

وقال دينق داو مليك، نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان، إن جوبا استعادت حقها في التصويت والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بتسديد كافة المتأخرات المالية المطلوبة للأمم المتحدة والآن استعادت البلاد مكانها في الأسرة الدولية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن بلاده ستقوم أيضا بسداد ما عليها من رسوم ومتأخرات مالية لدى بعض المنظمات الإقليمية بما فيها تجمع بلدان دول شرق أفريقيا.

وتطالب عدد من المؤسسات والهيئات الإقليمية حكومة جنوب السودان بسداد ما عليها من رسوم عضوية ومساهمات سنوية بما فيها تجمع دول شرق أفريقيا التي تطالبها بدفع متأخرات تقدر بحوالي 8.22 مليون دولار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجّه الشهر الماضي، رئيس الجمعية العامة بعدم السماح لجنوب السودان وخمس دول أخرى بالتصويت بسبب عدم التزامها بسداد رسوم العضوية منذ عام 2019.

وفي يناير المنصرم، قالت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، إنها لم تتمكن من سداد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة جراء العقوبات المفروضة عليها.

وفرض مجلس الأمن الدولي في عام 2015 على دولة جنوب السودان العقوبات بسبب الانتهاكات التي تورطت فيها القوات الحكومية خلال الحرب التي شهدتها البلاد بينها وبين القوات المعارضة.

وفي عام 2018 تمت إضافة عقوبة حظر الأسلحة على جوبا، بسبب عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب لوائح الأمم المتحدة فإن الدول التي لا تلتزم بسداد رسوم عضويتها لفترة عامين بالمنظمة لا يسمح لها بالتصويت داخل اجتماعات الجمعية العمومية.