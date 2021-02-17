عملاء إيران.. اللبنانيون يردون على نصر الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردّ اللبنانيون على كلمة أمين عام حزب الله، التي تطرق فيها إلى قضايا داخلية وخارجية، بقوة حيث تصدر هاشتاق "أنتم_عملاء_إيران" البلاد.

وتحدث حسن نصر الله، أمس، في عدة قضايا بينها تشكيل الحكومة واتهام حزب الله باغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم، كما وصف إلى اتهم معارضيه بالأعداء.

وكتب الناشط شادي جحا، على حسابه عبر تويتر، قائلا: "إذا كان مأكلكم ومشربكم من إيران.. ودولاراتكم كما سلاحكم وعقيدتكم من إيران ولا تشجعون إلا المنتجات الإيرانية إذاً #أنتم_عملاء_إيران".



من جهتها، دعت الناشطة سينتيا كرم حزب الله إلى الرحيل عن لبنان وتوجهت له بالقول عبر حسابها بتويتر: "حزب دمر لبنان من أجل عيون إيران... ارحلوا إلى هناك وحرروا القدس منها ! وأرفقت تغريدتها بهاشتاق "انتم_عملاء_ايران".



بدورها كتبت الناشطة ربى زغيب: "الارتهان لأي بلد غير لبنان هو عمالة.. مهما حاولتهم تجميله ووضعتم له عناوين براقة متل القضية الفلسطينية والقدس... من يتلقى أمواله ومصدر مأكله ومشربه وسلاحه من إيران يعني هو عبد لمصالحها وهذا ينطبق على كل من هو مرتهن لإيران".

واعتبر الناشط وليد غانم أنه "لو كانت هناك دولة تحترم نفسها في لبنان لما سمحت لوديعة إيرانية تعطي دروسا بالوطنية وتعطي وصايا بالقانون والقضاء والاقتصاد وتهدد بالحرب وتفرض معادلات"، وأرفق تغريدته بهاشتاق #انتم_عملاء_إيران.

وكتب حساب يحمل اسم شادي قائلا "هم لا يخفون خيانتهم لأوطانهم عن طريق ولائهم الكامل لإيران"،

وسأل "فهل يمكن لخونة من ذلك الطراز أن يبنوا أوطانا أو يحاربوا الفساد؟ أو أن يقوموا بتحرير الأراضي من الاحتلال؟ حزب الله و أذنابه #أنتم_عملاء_إيران".



وكتبت الناشطة لارا صقر قائلة عبر تويتر "نصرالله لا يريد حلا للبنان ولا يهمه ما يحصل لشعبه، هذا العميل يريد أن يبقى البلد ورقة بيد إيران الإرهابية".

كذلك، قالت الناشطة جانيت سلامة "تحملون السلاح غير الشرعي وتستخدمونه لِقمع الأصوات الحرّة.. تستخدمون أسلوب التهديد وتحصلوا على الأموال لمأكلكم ومشربكم وتتمولون من طهران إذاً #أنتم_عملاء_إيران".

وكتبت الناشطة فرح الكوش "العملاء الذين يتهمون غيرهم بالعمالة ..العميل هو الذي يفجر عاصمته ويقتل إخوانه بالوطن .. العميل هو الذي يحرك الطائفية ويخترع داعش ويبقى مختبئا".

كذلك قال الناشط جهاد "وعود كذابة.. إنجازات وهمية.. تحريض طائفي.. تنظيم إرهابي.. تعطيل وتدمير البلد.. خلاصة هذا الكلام: #أنتم_عملاء_إيران".

وفي كلمته رفض نصر الله عقد مؤتمر دولي حول لبنان، وهو ما دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي الأسبوع الماضي لإنقاذ لبنان.

كما اعتبر أن هذا الأمر دعوة لاحتلال لبنان، ورفض كذلك اتهام حزب الله باغتيال الناشط لقمان سليم الذي وجد مقتولا في سيارته قبل أسبوعين في منطقة الجنوب الخاضعة لسيطرة حزب الله.



ورأى أن "شبكات التواصل مسؤولة عن تأجيج الحملات بما يوحي بوجود خصومات"، مصنفا هؤلاء "بين عدو، أو حقود في صفوف الحلفاء".