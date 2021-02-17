إصابة 15 في سقوط قذيفة جنوبي ليبيا خلال احتفال بذكرى الثورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 15 مدنيا بجروح، جراء سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا لمواطنين كانوا يحتفون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير جنوبي ليبيا.

وقال مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش، في تصريحات بثتها الصفحة الرسمية للمركز، إن 15 شخصا أصيبوا جراء سقوط قذيفة هاون، خلال احتفالات ذكرى ثورة فبراير في منطقة المنشية بمدينة سبها.



وأوضح عريش أن بعض الحالات وضعها مطمئن، مشيرًا إلى أن 5 منها حرجة، أجريت لثلاث منها عمليات جراحية.

وأكد المسؤول الليبي أن الأطقم الطبية كانت متواجدة وباشرت عملها فور وصول الجرحى إلى مركز سبها الطبي، مشيرًا إلى أن العمل داخل جار على قدم وساق، لمتابعة الحالات المصابة.

وكان عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها مصباح أوحيدة، قال في تصريحات صحفية، إن قذيفة هاون لا تزال مجهولة المصدر سقطت بشكل مفاجئ على مواطنين محتفلين بعيد الثورة.

ويحتفل الليبيون في الـ17 فبراير/ِشباط من كل عام، بذكرى الثورة التي أسقطت النظام السابق، فيما دخلت البلاد في حالة من الفوضى حتى الآن.