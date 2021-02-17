شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنغافورة تتسلم الشحنة الأولى من لقاح موديرنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت أول شحنة من لقاح شركة "موديرنا" ضد كوفيد-19 إلى سنغافورة اليوم الأربعاء 17 فبراير، في خطوة للأمام في محاولة الجمهورية للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي المستجد، وفقا للبيان.



قالت أشارت مصادر لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية إنه قد تم نقل اللقاح عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، أقلعت من بروكسل في بلجيكا وعبرت "ترانزيت" من مطار الشارقة بدولة الإمارات. علماً بأن الشحنة وصلت قبل موعدها المحدد، فقد أعلنت وزارة الصحة مطلع فبراير إن الشحنة الأولى من لقاح موديرنا ستصل بحلول شهر مارس تقريباً، شرط عدم حدوث أي اضطرابات في جدول الشحن.

الجدير بالذكر أن اللقاح الجديد هو ثاني لقاح ضد كوفيد-19 يتم اعتماده للاستخدام في سنغافورة بعد لقاح"فايزر بيونتك" الذي تمت الموافقة عليه منتصف ديسمبر الماضي.