شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة لبكين في بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أبحرت سفينة حربية أمريكية، بالقرب من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي الأربعاء، في عملية لحرية الملاحة تعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن تحدياً لمزاعم الصين بالسيادة في المياه المتنازع عليها.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، إن المدمرة "راسل" أكدت على حقوق وحريات الملاحة في جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي. وتزعم الصين السيادة على أرخبيل الجزر بأكمله، فيما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على بعض الجزر أو جميعها.

ونددت واشنطن بما وصفته بأنه محاولات من بكين للاستقواء على جيرانها، فيما استنكرت الصين مراراً ما وصفته بأنه محاولات أمريكية لإشعال التوتر في المنطقة والتدخل في شؤونها.

يأتي مرور السفينة الأمريكية بالقرب من جزر سبراتلي في أعقاب تدريبات مشتركة أجرتها هذا الشهر حاملتا طائرات أمريكيتان ومجموعاتهما القتالية في بحر الصين الجنوبي ومرور سفينة حربية أخرى بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها بكين. وتشير هذه التحركات إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم خفض نطاق العمليات التي تتحدى مطالب الصين بعد زيادتها خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.