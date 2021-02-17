شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور صندوق حماية العمالة غير المنتظمة فى التشغيل ودعم العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون العمل الجديد المعروض للمناقشة فى مجلس النواب، الخدمات التى يقدمها صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

وينص مشروع القانون، على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية، قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

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ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :

1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وينص مشروع قانون العمل علي أنه للوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.