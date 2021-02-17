شكرا لقرائتكم خبر عن 11 اقتراحا برغبة وافقت عليها "شكاوى النواب" لرصف طرق وإنشاء مواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، تقريرا عن 11 اقتراحا برغبة وافقت عليها اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، متعلقة برصف طرق وإنشاء مواقف وعمل مطبات في بعض الطرق لمنع تكرار الحوادث، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية وعدد من المحافظات.

وتضمنت الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مارسيل سمير، النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة في المنطقة السكانية التي تقع بعد منزل كوبري مسطرد الجديد- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية- إسكندرية الجديدة بطول حوالي 8 كم مركز الجمالية- محافظة الدقهلية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد من المطبات الصناعية وعمل إشارات ضوئية على محور طريق إبراهيم العرابى بحي السلام أول- محافظة القاهرة، وعلى الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، الأول: بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط، والثانى: بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

وتضمنت أيضا، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي عبد الونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين تقسيم الخلواتي- حي البساتين- محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية لمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف الطرق الداخلية لمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبدالله، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو سنة العمومي بطول حوالى 2 كيلو متر التابع لقسم قليوب- محافظة القليوبية.