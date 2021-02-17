هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وانخفض الجرام الواحد 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 897 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب نحو 7.29 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.41%، ليسجل سعر الأوقية 1787.18دولار، في الساعة 12:25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.