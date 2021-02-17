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انتهت بالتصالح داخل المستشفى.. آخر تطورات حادث الإعلامي عمرو أديب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت مصادر مطلعة أن تحقيقات الحادث المروري الذي تعرض له الاعلامي عمرو أديب بسيارة "ربع نقل"، في مدينة الشيخ زايد، انتهت بالصلح بين الطرفين داخل المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن طرفي الحادث تصالحا، وتسلم كل منهما سيارته بعدما انتهيا من الفحوصات اللازمة داخل مستشفى دار الفؤاد.

وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده، وأصيب بإصابات طفيفة.

كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

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محررين الخليج 365

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