بيتكوين تحقق رقما قياسيا جديدا وتقترب من 52 ألف دولار بتعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة صعودها الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء محققة رقما قياسيا جديدا، وذلك بعد أن تجاوزت مستوى 50 ألف دولار أمس.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، صعدت عملة بيتكوين الرقمية خلال آخر 24 ساعة بنسبة 5.4%، حيث سجل 51.689 ألف دولار في الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويأتي هذا الصعود خلال الفترة الأخيرة بعد أن تلقت العملة الرقمية الأشهر الدعم من عدد من المؤسسات والشركات العالمية ورجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة بما أسهم في استمرارها في الصعود الذي بدأته في عام 2020 تزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.