إدانة دولية لهجوم كردستان العراق



ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت بريطانيا بياناً مشتركاً مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، يدين هجوماً استهدف القوات التي تقودها واشنطن بشمال العراق يوم 15 فبراير.

وذكر البيان الذي صدر اليوم الأربعاء: «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي وقع في 15 فبراير في منطقة كردستان العراق، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي».

وأضاف: «ستدعم حكوماتنا مجتمعة التحقيق الذي تجرية حكومة العراق في الهجوم من أجل محاسبة المسؤولين».

وكانت عدة صواريخ قد استهدفت مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



