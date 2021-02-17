روسيا تسجل 12828 إصابة جديدة بكورونا و467 وفاة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل467 حالة وفاة و12828 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لوسائل إعلام روسية فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأدنى منذ التاسع من أكتوبر.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 81446 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و112151 إصابة.

وتماثل 17919 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و642582 حالة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة.