انخفاض الإصابات الأسبوعية بكورونا نصف مليون حالة

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أفادت منظمة الصحة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في جنيف بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 7ر2 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.



ويأتي هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير(كانون الثاني).

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاهاً تنازلياً في منحنى الإصابات باستثناء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة في الشرق الأوسط البالغة 170 ألفاً تعد ضئيلة أمام 970 ألفاً في أوروبا و3ر1 مليون في الأمريكتين.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم، بانخفاض 10 %