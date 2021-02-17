لبنان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء الثلاثاء، الهجوم الإرهابي على مطار أربيل، ودعت إلى التقيد بكل القوانين والمواثيق الدولية.



واستنكرت الوزارة "استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وزعزعة استقرار جمهورية العراق".

ودعت إلى "التقيد بكل القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية واحترامها".

وجددت الوزارة على تضامن لبنان الكامل مع جمهورية العراق، وحرصها على أمنها واستقرارها.

وكانت عدة صواريخ قد استهدفت مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، مساء أمس الإثنين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى