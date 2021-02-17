الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال لقائه رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء، التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا وكذلك المرتزقة، وفق المتحدّث باسمه.



وجاء في تصريح للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريس "تحادث بشكل منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة".

وقال المتحدث في مؤتمره الصحافي اليومي إن "الأمين العام أكد خلال المحادثات استعداد الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومراقبة وقف إطلاق النار، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة".

وفي ديسمبر (كانون الأول)، بلغ عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا نحو 20 ألفاً، وفق الأمم المتحدة.

ولدى سؤاله عمّا إذا لمست الأمم المتحدة بدء انسحاب لهذه القوات، رد دوجاريك بالنفي.