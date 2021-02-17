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الصين.. مقتل شخصين في حريق بمنجم للذهب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، أن حريقاً اندلع في منجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق الصين مما أسفر عن مقتل شخصين وفقد أربعة آخرين.

 

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحريق اندلع أثناء أعمال صيانة للمعدات في منجم كاوجياوا للذهب في مدينة تشاويوان.

 

وتسبب انفجار وقع في يناير كانون الثاني في منجم آخر للذهب في المنطقة نفسها في مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال مما دعا حكومة المقاطعة إلى إطلاق عمليات تفتيش على إجراءات السلامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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