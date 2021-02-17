بيانات مجمعة تكشف إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 109.5 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و 504 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 61.6 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و418 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.